Опубликована программа фестиваля «КНИГАМАРТ»

Она включает в себя более 70 мероприятий, сообщают в областной администрации.

В ней – 17 презентаций книг, 13 встреч с писателями, восемь лекций, семь круглых столов и дискуссий, две выставки, VIP-читки, кинопоказы, поэтический вечер и книжное ток-шоу.

Зрителям презентуют новые книги. Среди них: путеводитель по вселенной «Твин Пикса» кинокритика Антона Долина, сборник абсурдных и сатирических рассказов «Как я был Анной» пермского писателя Павла Селукова, роман «Кока» лауреата премии «Большая книга», прозаика и грузинского художника Михаила Гиголашвили, книгу-рассуждение о писательском мастерстве «Одинокий пишущий человек» Дины Рубиной, книга-альбом о жизни драматурга «По тропам жизни и творчества Александра Вампилова» журналиста, писателя и историка Станислава Гольдфарба, биография Иркутского пианиста «Денис Мацуев. Озвученная музыкой судьба» поэта и прозаика Андрея Румянцева.

Состоятся встречи с филологом Андреем Аствацатуровым, писателями Ириной Фуфаевоей, Мариной Степновой, Яной Вагнер. На круглых столах и дискуссиях гости и зрители фестиваля обсудят произведения новых звёзд русской прозы, влияние пандемии на издательский бизнес и книжный рынок, эволюцию «женского романа» и молодую литературу Иркутска. Иркутские актёры, теле- и радиоведущие прочтут вслух произведения Валентина Распутина и других авторов об Иркутске, а местные поэты — свои стихи.

Фестиваль «КНИГАМАРТ» пройдёт с 31 марта по 3 апреля.

В связи с ограничениями, связанными распространением коронавирусной инфекции, количество участников ограничено. Желающим посетить мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля knigamart38.ru. Также все мероприятия будут транслироваться на канале Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского в YouTube.

В этом году «КНИГАМАРТ» пройдёт при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. Организаторы фестиваля — Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, фонд поддержки НКО «Новый Альянс», АНО «Центр культурных инициатив «Буквица».