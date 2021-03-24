Тайгу монетизируют

Власти предложат бизнесу аренду тайги для получения «углеродного кредита», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«На долю России приходится 20% мировых лесов. <...> У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода», — цитирует агентство министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Российские власти планируют создать цифровую платформу, которая соберет информацию о способности тайги поглощать углекислый газ, полученную со спутников и беспилотников. Затем участки тайги, которая в последние годы пострадала от природных пожаров, будут сдавать компаниям в аренду для высаживания деревьев. При получении положительных данных об уменьшении уровня углекислого газа эти компании получать возможность создать «углеродный кредит» и реализовывать его на цифровой торговой площадке.