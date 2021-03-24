Выгорание на работе коснулось половины россиян

Каждый второй респондент выполняет задачи на автомате, каждый четвертый — задумывается о смене профессии, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Доктор рядом».

Согласно результатам исследования, постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети опрошенных (62%), истощение — 47%.

Половина респондентов испытывают на работе тревогу, чуть меньше опрошенных (48%) из-за переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач. 45% респондентов испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам.

Треть респондентов (31%) пожаловались на ухудшение физического самочувствия, в частности на головную боль, проблемы со сном и давлением. Четверть опрошенных (25%) чувствуют себя «загнанными в тупик» — ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию.

В то же время подавляющее большинство респондентов (80%) в разной степени довольны собой как профессионалами. Каждый второй отметил, что скорее не чувствует себя «загнанным в тупик», а 40% опрошенных сообщили, что не испытывают психосоматических нарушений. Свыше половины респондентов (58%) оценили уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий.

На средний или высокий уровень стресса чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), сферы здравоохранения (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). О низком уровень стресса сообщали основном работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%).