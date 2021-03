Альфа-Банк признан лучшим банком в России по версии Global Finance

Альфа-Банк получил премию World’s Best Banks в главной номинации Best Bank in Russia международного журнала Global Finance.

«Эксперты Global Finance подтвердили наше лидерство на российском рынке по итогам тяжелого для всего мира 2020 года, и это не случайность. Любой кризис дает возможность собрать лучшие решения предыдущих лет и оставить далеко позади тех, кто оказался не готов к резким переменам. В 2020 году мы начали трансформацию сети отделений по модели phygital, развернули удобную для клиентов биометрическую систему, полностью переработали мобильное приложение. Закономерный итог — за год к нам пришло 2,5 млн новых клиентов», — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Премия World’s Best Banks присуждается журналом Global Finance в 28-й раз. Участники сравниваются по обслуживанию клиентов, управлению рисками, набору предоставляемых сервисов, качеству управления и технологическому развитию. В World’s Best Banks 2021 приняли участие банки из более чем 150 стран.