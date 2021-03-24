Потребительская активность находится на максимуме с начала года

С 15 по 21 марта индекс потребительской активности находился на максимальных значениях 2021 года (72,2 пункта). При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, из-за резких скачков величины и структуры спроса во второй половине марта 2020 года сравнение результатов год к году в ближайшие недели будет в большей степени отражать «эффект базы», чем текущую динамику расходов. СберИндекс здесь и в дальнейшем будет учитывать этот эффект в своих оценках.

С 15 по 21 марта динамика расходов осталась несколько ниже трендового уровня. Потребительские траты росли с темпом +2,9% г/г на фоне негативного вклада продовольственного сегмента. Драматического влияния на общую динамику конечного спроса «эффект базы» пока не оказал. Колебания наблюдаются по отдельным категориям, так как до начала апреля аналитики будут иметь дело лишь с изменением структуры трат в 2020 году.

Расходы на продукты питания снижаются на 6,0% г/г — как раз на фоне «эффекта базы». Во второй половине марта 2020 года население устремилось массово приобретать товары первой необходимости, что привело к резкому всплеску трат именно в рассматриваемом сегменте (за неделю они выросли на 14% относительно нормальных уровней). Именно этим объясняется текущее падение к 2020 г. Трендовая динамика расходов на продовольствие находится на уровне +7,5% г/г.

Непродовольственная розница продолжает расти с темпом в +8,3% г/г. Основной прирост обеспечен категорией «Одежда, обувь и аксессуары».

Сектор услуг, наоборот, перешёл к росту (+4,0%) — как раз на фоне того же «эффекта базы». Особенно примечательно резкое изменение ситуации в туристическом сегменте. Так, траты на авиабилеты теперь формально растут на 20,9% г/г, хотя ещё на прошлой неделе снижались на 68,9% г/г. Столь резкое изменение связано с тем, как стремительно вводились ограничения в отрасли. Однако в целом наблюдаемый объём рынка услуг остаётся на 13,0% ниже трендовых уровней.