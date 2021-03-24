Что делать, если на карту поступил перевод от незнакомца – советы экспертов по безопасности

Пользователи банковских карт часто сталкиваются с тем, что на картсчета поступают деньги с незнакомых номеров. Специалисты по безопасности отмечают: нередко эти переводы поступают от мошенников. Как не стать жертвой преступления и не потерять свои деньги — советы от специалистов Банка «Приморье».

Перевод денег на карту «по ошибке» является одной из популярных мошеннических схем. На счета держателей банковских карт поступают деньги от незнакомцев. Как правило, при переводах на карту видно только имя и отчество отправителя, а также 4 последние цифры карты, поэтому неожиданное поступление денег не дает точного представления адресату, кто их перевел. Очень скоро после получения SMS о зачислении средств получателю звонят неизвестные люди, которые сообщают, что якобы это они отправили деньги, но ошиблись в номере карты или телефона, и всеми способами убеждают вернуть деньги. Как правило, при этом они предлагают отправить деньги на другой номер карты или телефона, то есть, не на те реквизиты, с которых поступил перевод.

— При поступлении такого рода SMS в первую очередь обязательно проверьте баланс карты, действительно ли пришли деньги — может, это была только SMS. Иногда мошенники присылают сообщение о зачислении с номера, похожего на банковский, — комментирует руководитель службы информационной безопасности департамента экономической безопасности Банка «Приморье» Игорь Шумко. — Если вам на карту действительно пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он позвонил и попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата, однако для этого отправителю необходимо самому обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод. Вам также обязательно нужно обратиться в свой банк с заявлением на возврат полученных средств отправителю.

Специалисты подчеркивают, что главная цель злоумышленника — добиться мгновенной реакции, «отключив мозг» жертвы. Для ее достижения и для усиления эффекта может звонить девушка или женщина в возрасте, которая якобы переводила деньги на лечение ребенка или на подарок пожилым родителям, пытаясь вызвать сострадание. Или представиться сотрудниками правоохранительных органов, пугая якобы возбуждением уголовного дела за незаконное присвоение денежных средств, либо иными способами пытаясь через испуг заставить сделать перевод.

В разговоре злоумышленники могут ссылаться, что направляли деньги в качестве предоплаты заказов с интернет-магазинов или их доставку курьером. При этом объявления мошеннического характера на интернет-площадках действительно встречаются очень часто. Злоумышленники дают объявления, к примеру, о продаже машины, бытовой техники, смартфонов или аренде квартиры по цене ниже рыночной. У заинтересовавшегося покупателя они требуют залог или предоплату, а для получения денег сообщают чужой номер. Покупатель отправляет деньги по указанному номеру, после чего держателю карты, на который поступил перевод, звонят мошенники и сообщают об ошибочном зачислении. Для «возврата» денег мошенники дают номер уже своей карты. Фактически чужую карту использовали в качестве «посредника», для обналичивания денег. В дальнейшем покупатель, не получивший товар или услугу, может обратиться в полицию для возврата средств, и возмещение будут требовать именно с владельца карты. Поэтому эксперты еще раз подчеркивают: если поступил ошибочный перевод, обращайтесь в банк, чтобы в дальнейшем не потерять еще и свои деньги, и не получить проблем с законом.