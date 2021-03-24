Кешбэк, который удобен вам – с картами Дальневосточного банка

Премиальные карты Мир Cash Back Дальневосточного банка – это возможность возвращать до 5 %* от потраченной суммы с помощью кешбэка, который вы можете настроить так, как удобно вам.

Не нужно месяцами ждать подходящего предложения – с картами Дальневосточного банка менять категорию кешбэка можно, исходя из собственных предпочтений! Планируете отпуск – установите повышенный кешбэк на «Авиабилеты» или «Ж/д билеты», нужно заняться своим здоровьем – для вас категория «Аптеки, оптики», передвигаетесь на личном авто – «АЗС» и «Автосервис» помогут сэкономить семейный бюджет, впереди торжество – воспользуйтесь категорией «Рестораны, кафе» для максимальной выгоды. Чтобы установить привилегированную категорию** с повышенным кешбэком 5 %, нужно просто обратиться в единый контактный центр Дальневосточного банка по телефону 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Дополнительно вы сможете получать кешбэк до 20 % от партнеров Программы лояльности «Привет, Мир», а при оплате прочих покупок картой на ваш счет будет возвращаться 0,5 %. Также по карте доступно бесплатное SMS-информирование и Интернет-банк, снятие наличных в банкоматах других банков без комиссии – 5 операций за месяц. Стоимость выпуска карты – бесплатно, обслуживание – 999 рублей в год.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года Дальневосточный банк зафиксировал увеличение количества безналичных расчетов по картам. Так, использовать банковские карты в супермаркетах и продуктовых магазинах клиенты стали более чем в 2,5 раза чаще. А по категориям «Аптеки, оптики», «Одежда, обувь», «Красота» прирост среднемесячного количество транзакций составил 27 %, 10 % и 8 % соответственно.

С предложениями Дальневосточного банка оплачивать ежедневные покупки станет не только удобно, но и выгодно. Оставьте заявку на сайте Банка и заберите карту после ее изготовления в любом удобном офисе Банка. С Тарифами, Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами АО «Дальневосточный банк», полными правилами Программы лояльности Cash back можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru.

* Кешбэк в размере 5 % начисляется при оплате товаров/услуг по выбранной (привилегированной) категории и 0,5 % — за прочие покупки. Кешбэк начисляется при суммарном объеме операций свыше 15 000 руб. в отчетном периоде за прочие покупки, привилегированные категории – в расчете суммарного объема операций не учитываются. Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 руб. за отчетный период.

** Одна привилегированная категория может быть активна от 1 до 3 календарных месяцев в течение года. Если по истечении 3-х месяцев с момента активации привилегированной категории клиент не обратился в службу поддержки держателей пластиковых карт для ее изменения, категория автоматически меняется на базовую – 0,5 %.