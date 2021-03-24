ПСБ и Министерство обороны масштабируют предпринимательские программы для военных пенсионеров

ПСБ и Министерство обороны Российской Федерации увеличат до восьми число военных вузов-партнеров в рамках социальной программы «Курс малого бизнеса», направленной на обучение предпринимательским компетенциям военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет. Расширение числа вузов-партнеров позволит прослушать курс по основам предпринимательства еще более чем 500 офицерам.



В 2020 году программа была успешно пилотирована в трех вузах, осуществляющих переподготовку офицеров. Теперь обучение военных, увольняющихся в запас, будет проходить на базе Московского высшего общевойскового командного училища, Казанского высшего танкового командного училища, Новосибирского высшего военного командного училища, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в г. Вольске.



Обучение, которое пройдет в дистанционном режиме с 29 марта по 6 апреля, ориентировано на получение практических знаний, необходимых для создания собственного дела, - это выбор бизнес-идеи, проверка ее экономической эффективности, определение доли рынка, создание бизнес-плана, подбор команды и управление ею. "Курс малого бизнеса" разработан ПСБ совместно с образовательным партнером НИУ «ВШЭ».



«Решение об интеграции "Курса малого бизнеса" в программу гражданской переподготовки военнослужащих стало итогом успешной реализации нескольких пилотных курсов, выпускниками которых стали более ста действующих офицеров. Опрос показал, что 64% из них рассматривают предпринимательство как потенциальную занятость после увольнения в запас, при этом все выпускники отметили практическую значимость полученных навыков, а некоторые из них уже запустили свой бизнес", - отметила Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.



Узнать подробности и подать заявку на обучение можно на сайте Программы - www.kmbtraining.ru