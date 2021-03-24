Райффайзенбанк выдаёт кредиты до двух млн рублей без подтверждения занятости

Райффайзенбанк обновляет условия кредитования. Теперь получить сумму от 30 тыс. до 2 млн руб. можно без предоставления копии трудовой книжки.
«Мы постоянно улучшаем наши скоринговые системы, чтобы клиенты могли просто получить деньги для решения самых разных задач, а не тратили время на сбор и предоставление разных документов», — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.
Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.
Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.