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Райффайзенбанк выдаёт кредиты до двух млн рублей без подтверждения занятости

Райффайзенбанк обновляет условия кредитования. Теперь получить сумму от 30 тыс. до 2 млн руб. можно без предоставления копии трудовой книжки.

«Мы постоянно улучшаем наши скоринговые системы, чтобы клиенты могли просто получить деньги для решения самых разных задач, а не тратили время на сбор и предоставление разных документов», — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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