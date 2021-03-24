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Движение ограничат по улице Канадзавы в Иркутске

Проезд заблокируют в районе дома № 1 по улице Канадзавы с 09:00 25 марта до 20:00 6 апреля 2021 года по левой полосе проезжей части улицы Канадзавы – в направлении движения от улицы Ленина до улицы Марата, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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