Усиление ветра и сход снежных лавин прогнозируют в Приангарье

Завтра, 25 марта, утром и днем в западных, центральных, южных районах Иркутской области местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, снег и мокрый снег.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России убедительно просит предпринимать меры личной безопасности. Любителям походов в горы стоит придерживаться проверенных туристских маршрутов, где отсутствует риск схода лавин.