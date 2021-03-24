Лжесотрудники банка за сутки похитили 2,5 млн рублей у жителей Приангарья

В последнее время количество преступлений, когда под видом специалистов банков звонят и предлагают перевести сбережения на резервный счет, в Иркутской области возросло в два раза. Если за 3 месяца 2020 года жертвами банковских мошенников было 115 человек, то уже сегодня число пострадавших составляет 246 человек.

Только за минувшие сутки к полицейским поступило 7 заявлений, 5 из которых связаны с хищением денег посредством резервного счета. Жертвами противоправных посягательств стал 75-летний пенсионер, лишившийся 1,5 млн. рублей, 73-летняя пенсионерка из Иркутска, потерявшая почти 600 тысяч рублей, 23-летний ангарчанин, который перевел мошенникам 420 тысяч рублей, а также школьный разнорабочий поселка Усть-Ордынский и менеджер по продажам из г. Шелехова.

В процессе работы с пострадавшими выяснилось, что главной причиной доверия к неизвестным является то, что они безошибочно называют фамилию, имя, отчество держателя карты, ее номер и даже остаток средств. Вместе с тем, факт наличия персональных данных гражданина не является гарантией принадлежности звонящего к банку и не дает возможность дистанционному управлению счета без активного участия его владельца.