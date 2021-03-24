На Ирбейском разрезе «Востсибугля» добыто 35 миллионов тонн угля

На Ирбейском разрезе компании «Востсибуголь», которая управляет угольными активами En+ Group, добыта тридцати пятимиллионная тонна угля с начала отработки месторождения.

Ирбейский разрез находится на площади Латынцевского буроугольного месторождения и расположен на территории Ирбейского района Красноярского края. Месторождение было выявлено в 1989 году, а отработка началась в 2000 году. Балансовые запасы угля по месторождению составляют 110,5 млн тонн, проектная мощность разреза составляет 3 млн тонн угля в год. За это время открытым способом добыто 35 млн тонн угля, объем перемещенных вскрышных пород составил 80 млн куб. м.

Разрез одно из немногих предприятий Ирбейского района, нацеленных на развитие и рост. Только за предыдущий год налоговые отчисления предприятия в бюджеты разных уровней превысили 250 млн рублей, на разрезе работают более 430 человек.

Основным потребителем Ирбейского угля является Байкальская энергетическая компания, доля сбыта составляет 90% от общего объема добываемых углей, остальные 10% - это прочие потребители (ЖКХ, частный сектор, районные котельные).

На разрезе «Ирбейский» ежегодно реализуются проекты, направленные на модернизацию основного горнодобывающего оборудования и обновление технического парка, позволяющие повысить надежность и производительность предприятия. Только за последние пять лет на эти цели было выделено около 390 млн рублей, обновлено более 15 единиц техники и оборудования.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– «Ирбейский разрез» – перспективное, стабильное предприятие, занимающее около 25% в экономике муниципального образования и является его ключевым налогоплательщиком. Районные котельные полностью отапливаются топливом, добываемым на разрезе. Большинство местных жителей работает в компании, причем многие с момента основания предприятия. Кроме того, наша компания активно реализует на территории района социальные и инфраструктурные проекты.