Мэр Иркутска обратится в прокуратуру по вопросу границ приаэродромной зоны аэропорта

​В соответствии с приказом Росавиации № 421-п, на территории Иркутска установлена приаэродромная санитарная зона, в которую попадает более 50% площади областного центра и еще 12 муниципальных образований Иркутской области. Мэр города Руслан Болотов намерен обратиться в транспортную прокуратуру и прокуратуру Иркутской области за разъяснением порядка действий муниципального органа власти в сложившейся ситуации. Об этом он заявил в ходе депутатских слушаний Думы города Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, администрация обратится к Губернатору региона Игорю Кобзеву с просьбой направить необходимые обращения в Росавиацию.

– Невозможность строительства на территории санитарных подзон иркутского аэропорта, особенно подзоны №7, по факту приведет к срыву реализации национальных проектов. Также мы не сможем выполнять задачи Президента Российской Федерации по увеличению объемов жилья, строительству социальных объектов, – подчеркнул Руслан Болотов. – И пока данная подзона по техническим причинам не поставлена на кадастровый учет, предлагаем внести корректировки. В частности, в принцип приаэродромного зонирования городской черты, а также приостановить действие приказа Росавиации в части установления седьмой подзоны. Здесь необходимо компромиссное решение.

Напомним, при определении приаэродромной территории выделяют семь санитарных подзон. По действующим санитарным правилам, в границах седьмой подзоны запрещается размещение жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления.

– В границы седьмой подзоны войдет более 50% площадей Иркутска с уже имеющимися строениями и перспективами по застройке, в том числе образовательные и жилые объекты, на которые выданы разрешения на строительство. В частности, три детских сада, общеобразовательная школа, многоквартирные жилые дома. С установлением седьмой подзоны их возведение станет невозможным. Также по поручению Президента РФ ведется строительство Суворовского училища, которое разместится в непосредственной близости от городского аэропорта. Введение седьмой подзоны создаст сложности при получении разрешительных документов на ввод объекта в эксплуатацию, – пояснил и.о. заместителя мэр – председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов.