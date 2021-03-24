Ледовую переправу на Ольхон закроют в ближайшие дни

В настоящее время почти на всей протяженности переправы «Куркут – Иркутская Губа», связывающей материк с островом Ольхон, наблюдается талая вода. В ближайшее время переправа будет закрыта, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

– Лёд быстро напитывается ею и меняет свою структуру. К тому же его подмывают подводные течения. Сейчас толщина льда здесь составляет примерно 50 сантиметров. Всего несколько дней назад его толщина была 65 сантиметров, – говорится в официальном сообщении МЧС.

Уже в эту пятницу, 26 марта, межведомственной комиссией будет организовано завершающее обследование ледовой трассы. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам призывают отдыхающих на Ольхоне до закрытия ледовой переправы выехать на своих транспортных средствах с острова.