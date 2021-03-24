Россияне назвали причины отказа от переезда в другой город

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие города жители России никогда не будут рассматривать для переезда и какие главные минусы они в них выделяют. В исследовании приняли участие более 9000 пользователей сервиса из всех регионов России.

38% опрошенных рассказали, что не хотели бы переезжать в Москву. Еще около четверти респондентов (26%) не рассматривают для переезда Челябинск. По 19% участников опроса не хотели бы уехать жить во Владивосток и Хабаровск. По 15% отметили, что не готовы к переезду в Омск и Уфу, а 14% — в Красноярск. Каждый восьмой респондент (13%) не стал бы переезжать в Новосибирск. По 10% участников исследования указали, что не хотели бы сменить свой город на Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Чаще всего причиной отказа от переезда в другой город у россиян становились повышенный уровень стресса и суета (35%), а также плохая экология (34%). 22% жителей России волнуют высокие цены на недвижимость, а 21% — отсутствие возможностей для карьеры и низкие заработные платы.

Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивает стресс и суета (68%), высокие цены на жилье (44%), а также плохая экология (41%).

Экологическая ситуация отталкивает россиян от переезда и в другие города страны. Для тех, кто отказался от возможного переезда в Челябинск, эту причину отметили 59% респондентов. Экологические проблемы отпугивают жителей России также от переезда в Омск (44%), Пермь (40%), Уфу (38%), Хабаровск (37%), Владивосток (33%).