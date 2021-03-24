Сбер опубликовал Годовой отчет за 2020 год, в состав которого вошел ESG-отчет

Годовой отчет Сбера соответствует требованиям российского и международного регуляторов, правилами листинга Лондонской фондовой биржи и стандартам GRI и SASB

Сбер опубликовал Годовой отчет за 2020 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями по раскрытию информации финансового регулятора Великобритании и правилами листинга Лондонской фондовой биржи.

Годовой отчет Сбера за 2020 год состоит из двух частей: отчета менеджмента и отчета об устойчивом развитии (ESG-отчет).

Первая часть отчета описывает итоги работы Сбера по основным бизнес-направлениям, финансовым показателям и вопросам корпоративного управления. 2020 год стал особенным для Сбера не только по причине адаптации и успешной работы в условиях пандемии. Прошлый год был отмечен целым рядом важных событий. Это и смена мажоритарного акционера, и достижение основной цели предыдущей стратегии – трансформации Сбера в технологическую компанию, и запуск нового бренда «Сбер», и утверждение новой стратегии развития до 2023 года. Кроме того, в 2020 г. Сбербанк выплатил рекордные для России дивиденды – 422,4 млрд руб (50% от чистой прибыли). Из них половина суммы – 211,2 млрд руб – поступила в бюджет страны.

ESG-отчет фокусируется на основных событиях ESG-трансформации в Сбере, а также рассказывает о реализации различных социальных и экологических инициатив, предложении «зеленых» продуктов и развитии практик ответственного финансирования. ESG-отчет подготовлен в соответствии с требованиями Стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI). Кроме того, впервые отчет раскрывает информацию в соответствие с факторами отраслевой классификации и рисков Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB).

Годовой отчет за 2020 год включен в состав материалов к годовому Собранию акционеров Сбербанка и выносится на его утверждение 23 апреля 2021 года.

Документ доступен для просмотра или скачивания на официальном сайте Сбербанка: http://sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports.