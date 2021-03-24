Евгений Стекачев: «О переселении горожан речь не идёт»

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев прокомментировал обсуждаемую в социальных сетях проблему, связанную с приаэродромной территорией международного аэропорта Иркутска.

По заявлению депутата Госдумы Михаила Щапова, которое он сделал на своей странице в Фейсбуке, введение санитарной зоны вокруг аэропорта приведёт к переселению половины Иркутска. Такое развитие событий бурно обсуждается в сети.

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев прокомментировал эту проблему порталу SIA.RU:

– Вопрос с переселением не стоит. Всё, что уже построено, остаётся, нельзя строить новое. Если сейчас школы переполнены и дети учатся там в три смены, то пусть так и учатся и получают негативное воздействие от самолётов. А вот построить новую школу, куда перейдут те же дети и будут получать знания в более комфортных условиях, – нельзя. И в этом смысле у документа Росавиации о границах санитарно-защитной зоны негативного воздействия от летательных аппаратов логики нет и говорит о том, что вопрос просто не проработан.