Журналистам Иркутской области Сбер предложил протестировать возможности СберПрайма

Провести практическое погружение в особенности сервиса экосистемы Сбера - познакомиться с подпиской СберПрайм и сформировать личный пользовательский опыт предложили журналистам Иркутской области на пресс-конференции Байкальского банка Сбербанка.

Представителям СМИ Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово была представлена презентация подписки СберПрайм, которая в настоящее время объединяет пакетные предложения 9 сервисов экосистемы банка, 7 из них уже действуют на территории Иркутской области. Начиная с марта 2021 года услуги СберПрайма широко тиражируются в регионе и предлагают пользователям помощь в организации интересного домашнего досуга, экономят их время и личный бюджет, расширяют кругозор. На сегодня СберПрайм включает:

показ более 20 тысяч фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Оkko, а также скидку на покупку других фильмов;

доступ к более 40 млн. музыкальных композиций без рекламы в СберЗвуке;

доставку продуктов из популярных магазинов Иркутской области через СберМаркет (без оплаты стоимости доставки);

30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидку на дополнительные ГБ;

скидку на заказы в Delivery Club

скидку на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов мобильного оператора СберМобайл, а также красивый (бронзовый) телефонный номер в подарок;

скидку на поездки в такси Ситимобил ;

доставку лекарств через сервис СберАптека (без оплаты стоимости доставки )

Новый сервис экосистемы Сбера журналистам представил заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор розничного бизнеса, Иван Подлужный. Так, СберМаркет в регионе впервые начал работать в январе 2020 года, а сегодня это один из популярных сервисов доставки продуктов, который работает в Иркутске, Ангарск и Братске.

В ближайшее время в Иркутской области начнет работать доставка лекарственных препаратов от сервиса СберАптека, его многофункциональный хаб сейчас находится в процессе организации логистики по региону. Быстро развивается и сеть мобильного оператора СберМобайл, его услугами уже активно пользуются жители Приангарья. Как рассказали на пресс-конференции региональных СМИ руководители Байкальского банка Сбербанка, в ближайшем будущем в Приангарье начнет работать и сеть такси Ситимобил, уже сейчас пользоваться ее услугами со всеми преимуществами СберПрайма жители Иркутской области - обладатели подписки могут, находясь в других городах РФ в отпуске или служебной командировке.

Иван Подлужный, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«СберПрайм - это ключ к открытию новых возможностей и мы рады сегодня предоставить их жителям Иркутской области. Проверить «на себе» преимущества использования подписки журналистам мы предложили не случайно, ведь нашу региональную прессу всегда отличала особая профессиональная пытливость и умение быстро осваивать новые технологии. СберПрайм как раз из этой серии, его предложения – это современно, технологично, выгодно и очень интересно. Как мы выяснили на пресс-конференции, некоторые представители СМИ уже являются уверенными пользователями ряда сервисов экосистемы Сбера и я благодарю их за этот выбор».

Подробную информацию о способах подключения и управления подпиской СберПрайм можно получить на сайте sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка.