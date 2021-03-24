Сбербанк рассказал о «зеленом финансировании» предприятий Иркутской области

Топ-руководители Байкальского банка Сбербанка на пресс-конференции для СМИ Иркутской области рассказали о совместной работе с бизнесом региона по реализации проектов, имеющих важное значение для экологии и здоровья населения. «Зеленое финансирование» – меры поддержки предприятий различными банковскими инструментами и сервисами экосистемы Сбера, Байкальский банк вместе с партнерами – корпоративными клиентами представил рядом проектов, реализованных на территории Иркутской области.

Тематический пресс-тур стартовал с экскурсии на производственную площадку АО Фармасинтез, где с января 2021 года действует крупнотоннажный цех для производства твердых и стерильных форм лекарственных препаратов.

Производственные мощности цеха позволяют выпускать ежегодно более 4 млрд таблеток и 18 млн флаконов, из которых более 13 млн – это растворы, концентраты и эмульсии; 5 млн лиофилизатов для приготовления растворов для инфузий.

В продуктовой линейке предприятия, специализирующегося на производстве лекарств для лечения социально-значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, появился новый лекарственный препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией – «Ремдеформ». Препарат зарегистрирован компанией «Фармасинтез» в конце 2020 года, включен Минздравом России в схему лечения COVID-19. Первая промышленная партия лекарства уже поступила в гражданский оборот.

Евгений Орачевский, генеральный директор АО Фармасинтез: ««Фармасинтез» и Сбербанк связывают долгие годы партнёрства. Уже более 15 лет банк оказывает финансовую поддержку нашей компании. А в октябре прошлого года Сбер и «Фармасинтез» заключили Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития «Фарма-2030». Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов «Фармасинтеза», цифровизацию и оптимизацию производства, а также внедрение новых технологий».

Еще один экологически и социально важный проект при поддержке Сбера реализует компания ООО ЭкоСтэп (г. Иркутск). Подразделение предприятия с 2016 года занимается переработкой б/у авторезины, из полученного сырья производит напольное покрытие для спортивных объектов и стадионов. В 2020 году компания переработала 3 тыс тонн шин, план 2021 года - 6 тыс. тонн. ООО ЭкоСтэп ежегодно кредитуется в Байкальском банке Сбербанка, в настоящее время рассматривается инвестиционный кредит предприятию на сумму 20 млн рублей.

«Это один из примеров того, как вторсырье, которое могло бы быть просто отходами, загрязняющими окружающую среду, превращается в полезный продукт и несет практическую пользу человеку, помогает природе. Для сотрудничества нам не важен масштаб производства, работающего солидарно с принципами нашей ESG-повестки, нам важно поддерживать всех, кто также, как и Сбер, своей работой помогает сокращать неблагополучный эко-след жизнедеятельности человека. Работая с партнерами, сегодня для нас именно это является приоритетным. Для такого, ответственного, бизнеса у нас всегда есть специальные предложения и мы работаем с удвоенной отдачей»,– рассказал на пресс-конференции Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Работа предприятий по производству пеллет из отходов лесопиления в Нижнеудинском районе и г. Усть-Илимске – ИП Заречный и ИП Попов, сегодня также поддержана Байкальским банком Сбербанка. Приобретения оборудования (линия гранулирования топливных пеллет) здесь состоялись при участии в финансировании Сбера.

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка: «Мы рады что в итоге т.н. «зеленого финансирования» Сбербанка, в результате нашей многолетней поддержки в виде различных инструментов для развития бизнеса – в двух территориях Иркутской области- Усть-Илимске и Нижнеудинске негативный эко-след в результате деятельности человека уменьшился. Вопрос переработки отходов лесопиления стоит в регионе очень остро. Ежегодно в Иркутской области заготавливается более 30 млн куб. древесины, образуется порядка 10-12 млн. куб древесных отходов, а перерабатывается только около половина из них. И производство топливных гранул (пеллет) является одним из наиболее перспективных направлений по поддержке благоприятного экологического фона. Это и есть примеры экологической ответственности бизнеса, который Сбербанк считает важным поддерживать».

Особым примером эко-ответственного сотрудничества банка и регионального бизнеса Сбер сегодня называет ООО «Сибирская лесовосстановительная компания». Проект направлен на реализацию программы по расширению деятельности лесного питомника, расположенного в г. Шелехов. Цель – ежегодное выращивание для нужд Иркутской области 7 млн. саженцев сосны и осуществить данный инвестпроект компания планирует при поддержке Сбера. Банк уже оценил идею строительства тепличного комплекса компании и сейчас рассматривает возможность предоставления ООО «Сибирская лесовосстановительная компания» целевого финансирования.

Пресс-конференция «Сбер. Стратегия ESG: «зеленое финансирование» и поддержка и регионального бизнеса» была посвящена деятельности банка, направленной на формирование экологической и социальной ответственности у бизнеса и населения регионов, поддержку социально-значимых проектов.