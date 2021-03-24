В Иркутской области работников школьной столовой обвинили в повторном использовании нетронутой еды

Прокуратура Качугского района Иркутской области после обращения родителей учащихся провела проверку организации питания в МКОУ Ангинская средняя общеобразовательная школа.

Выяснилось, что в школьной столовой блюда, не употребленные в пищу несовершеннолетними, не утилизировались, а повторно выставлялись для учащихся на следующей перемене. Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в холодильниках с размещенной в них мясной и рыбной продукцией отсутствовали термометры, журналы учета температурного режима заполнялись не регулярно, пищевые отходы хранились в непромаркированной таре. Также на момент проверки не все работники пищеблока использовали индивидуальные средства защиты.

В связи с этим прокуратурой директору школы внесено представление. Заведующая и три работника столовой привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства устранены.