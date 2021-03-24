450 волонтеров помогут жителям Приангарья проголосовать за проекты благоустройства

Всего за месяц, с 24 февраля, во всех регионах страны в команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования за объекты благоустройства зарегистрировались более 32 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше запланированного набора в 13 тыс. добровольцев. Волонтеры будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

Чтобы городская среда отвечала запросам жителей и бизнеса, она должна формироваться с учетом их мнения, все проекты должны отбираться совместно с горожанами. Только они знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах, какие зоны города должны получить новый ухоженный вид в первую очередь. Вовлечение граждан в решение таких вопросов дает стимулы развития местной экономики и отвечает запросам жителей, ведь появляется та инфраструктура, которую они действительно ждали.

Онлайн-голосование позволяет опросить максимальное число людей, однако не у всех регионов есть возможности для запуска таких сервисов. Поэтому, чтобы помочь как можно большему количеству граждан участвовать в жизни своих городов, в этом году в России будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно пройдет на специальной платформе za.gorodsreda.ru и в один и тот же для всех регионов срок — с 26 апреля по 30 мая.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты этих и других общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

СПРАВКА

Общероссийская платформа реализуется Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы» на стыке двух программ, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») и ведомственного проекта «Умный город».

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За 4 года уже были благоустроены свыше 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 169 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды повысилось в 816 городах России.

В числе ключевых целей федерального проекта — это вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет. Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов.