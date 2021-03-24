Театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение» борется за премию «Золотая маска»

Сегодня в Москве иркутский коллектив покажет спектакль «Иваново детство». Показ пройдёт в театре им. А.С. Пушкина. Постановка представлена сразу в трёх номинациях: «Лучший спектакль в жанре современный танец», «Лучшая мужская роль в жанре современный танец» и «Лучшая работа композитора в музыкальном театре».

Пластичный спектакль «Иваново детство» поставлен при финансовой поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области. На создание музыки в 2019 году была предоставлена субсидия в размере 400 тысяч рублей. Автор музыки - иркутский композитор, лауреат премии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства Ян Круль. Она написана на либретто хореографа Владимира Лопаева и создавалась к юбилею Великой Победы.

Спектакль «Иваново детство» наполнен музыкальными и психологическими новаторскими элементами. Его главный герой – мальчик Ваня, у которого всё отняла война. Роли в спектакле исполняют члены семьи Лопаевых: родители – Евгения и Владимир (он и хореограф, и исполнитель партии воина), и дети – Савелий и Аксинья. Кроме того, в спектакле примут участие артисты Губернаторского симфонического оркестра, которые исполняют музыку Яна Круля. Это скрипачи Тамир Ганзориг и Максим Качалов, альтистка Надежда Круль, виолончелист Константин Зуев и флейтист Семён Завьялов.



Отметим, что в разные годы на престижную театральную премию «Золотая маска» номинировались и другие иркутские театры. В их числе – Иркутский областной государственный музыкальный театр имени Н.М. Загурского и Иркутский областной театр кукол «Аистёнок».