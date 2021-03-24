В Иркутской области примут более трёх тысяч человек на общественные оплачиваемые работы

В Иркутской области участие в общественных оплачиваемых работах в этом году примут более трех тысяч человек. На эти цели выделено 8,3 млн рублей из областного бюджета. С начала года уже 540 человек стали участниками общественных оплачиваемых работ. Об этом сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

В общественных работах могут принять участие граждане старше 16 лет, независимо от опыта и квалификации. Этот вид занятости организован в качестве дополнительной социальной поддержки безработных и ищущих работу граждан. Период участия в общественных работах засчитывается в страховой стаж и будет учитываться при определении права на трудовую пенсию.

– Участвуя в этом виде работ у граждан есть возможность получить дополнительный доход, а в перспективе трудоустроиться на постоянное место работы. Работодатель, в свою очередь, получает возможность оценить профессиональные качества сотрудников и пригласить хорошо зарекомендовавших себя на постоянную службу, – сказал Кирилл Клоков.



Дополнительную информацию по организации и участию в общественных оплачиваемых работах можно получить в центрах занятости населения, адреса и телефоны которых размещены на сайте министерства: http://www.irkzan.ru.