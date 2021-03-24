S7 проводит весеннюю распродажу авиабилетов

С 24 по 26 марта 2021 года[1] S7 Airlines проводит распродажу и предлагает запланировать путешествия со скидкой до 50%. Специальные тарифы доступны на авиабилеты с датой вылета с 29 марта 2021 года по всем направлениям, по которым в настоящее время выполняются рейсы S7 Airlines. Для оплаты можно полностью или частично использовать сертификат, полученный ранее.

Путешественники могут найти выгодные предложения на перелеты в зависимости от своих предпочтений. В распродаже участвуют направления, подходящие для экскурсионного городского отдыха, расслабленного отпуска на море или активного туризма на природе.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно[2] на рейсах S7 Airlines в Санкт-Петербург из Москвы доступен от 2 356 руб., из Новосибирска — от 8 498 руб., из Иркутска — от 16 028 руб. Отправиться в Казань можно за 3 160 руб. из Москвы, за 11 888 руб. из Новосибирска. Полет из Москвы в Краснодар можно найти за 4 600 руб., из Новосибирска – за 10 072 руб. Билеты для москвичей в Калининград — от 4 808 руб., на новые прямые рейсы для новосибирцев — от 11 940 руб. Стоимость авиабилетов на рейсы во Владивосток из Иркутска начинается от 9 932 руб., из Новосибирска – от 16 402 руб.

Уже сейчас стоит задуматься о летнем отдыхе на черноморском побережье. Авиабилеты в Сочи, Симферополь и Анапу можно найти со скидками от 15 до 45%. S7 Airlines предлагает скидку более 30% на новые прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик, специальная цена для москвичей – с дисконтом более 20%.

[1] Распродажа продлится с 00:00 24 марта до 23:59 26 марта 2021 года (по московскому времени)

[2] Здесь и далее указана стоимость авиабилетов на полет в экономическом классе туда-обратно при покупке на официальном сайте авиакомпании s7.ru.