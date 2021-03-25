Как прожить на пенсию?

Правительство в 2018 году повысило возраст для выхода на пенсию, чтобы в будущем обеспечить россиянам достойную старость, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Но насколько корректно будет говорить о росте благосостояния, – задается вопросом эксперт «Альпари», – особенно если учесть, что к 2025 году, если правительство будет индексировать пенсии в среднем на 1000 руб. в год, средняя пенсия увеличится всего до 19-20 тыс. руб., то есть в долларовом эквиваленте всего до $260? То есть даже если предположить, что инфляция останется постоянной и не превысит 4% в год, по уровню размера пенсий мы всё равно будем отставать даже от Литвы и Болгарии.

При этом нужно помнить, что даже в тех странах, где зарплаты и пенсии несравнимо выше, чем в России, благосостояние пенсионеров (и будущих пенсионеров) зависит не только от государства, но и от возможностей выгодно накопить на будущее.

Так, во Франции с 2003 года существует негосударственная пенсионная система PERP, позволяющая любому работающему гражданину самостоятельно накопить себе на прибавку к будущей пенсии, ежемесячно отчисляя в этот фонд определённый процент от постоянного дохода, размер которого каждый участник этой системы определяет себе сам. Эти средства нельзя будет снимать и обналичивать до наступления пенсионного возраста, а при выходе на пенсию человек за счёт накопленных ранее средств обеспечивает себе фактически пожизненную ренту или прибавку к государственной пенсии. Примерно такая же система существует в Скандинавских странах, однако, например, в Швеции и Норвегии у будущего пенсионера есть возможность вкладывать свои будущие пенсионные накопления в ценные бумаги, чтобы увеличить доходы.

В России негосударственная система пенсионных накоплений большим спросом не пользуется и вызывает немало критики, хотя бы потому, что само государство постоянно меняет правила игры. Да и такие внешние вызовы, как например, пандемия и её последствия на данный момент привели к обесценению рубля и росту инфляции, так что о выгодных долгосрочных накоплениях говорить не приходится. Каждый пенсионер, как записано в новой российской Конституции, имеет право на индексацию пенсий, но только это право не гарантировано, так как не учитывает экономических реалий, и прежде всего, роста инфляции и обесценения рубля.

Накопить на будущую пенсию самостоятельно в России можно, хотя нужно учитывать долгосрочные риски. Во-первых, можно вложить деньги в государственные облигации. Риски здесь практически отсутствуют, учитывая, что наше государство имеет достаточно невысокий показатель долга в ВВП, и вероятность дефолта почти нулевая. Если вы вложите сегодня, например, в 10-летние ОФЗ 100 тыс. руб. под 7% годовых, вы получаете в год 7000 руб. дохода. Это немного, но всё-таки побольше, чем индексация пенсий по старости государством на 1000 руб. в год.

Можно рассмотреть и другие варианты накопления на будущую пенсию вместе с их рисками и «подводными камнями», например:

вложения в акции высоконадёжных компаний (однако риски падения курсовой стоимости акций никто не отменял);

доходы от сдачи в аренду недвижимости (если есть, но тут ещё нужно учитывать и непомерно возросший налог на имущество, который вам придётся платить даже когда вы станете пенсионером, если жильё не единственное);

или возможность просто откладывать ежемесячно хотя бы по 10% от зарплаты на банковский депозит (но здесь тоже нужно принимать во внимание налогообложение процентов по депозитам от 1 млн руб.).

В принципе, вариантов накопить на пенсию достаточно много, но все они сопряжены с более или менее высокими рисками. Поэтому вывод на ближайшее время неутешителен: пока государство не задумается о мерах по долгосрочной стабилизации курса рубля (именно стабилизации, а не фиксации), принципиальных изменений в уровне жизни пенсионеров не будет.