В Иркутске откроют парк дружбы с немецким городом Пфорцхаймом

Иркутск и Пфорцхайм развивают дружественные отношения с 1989 года, сообщают в мэрии.

Приоритетными направлениями сотрудничества Руслан Болотов считает культуру, образование, медицину и туризм, и развитие народной дипломатии.

– В этом году Иркутск отмечает 360-летие. В День города 5 июня состоится большой праздник. В случае стабилизации эпидемиологической обстановки и открытия границ планируем в дни празднования открыть сквер, посвященный дружбе Иркутска и Пфорцхайма, с участием официальной делегации и творческого коллектива Пфорцхайма, – говорит мэр.

Дизайн-проект сквера разработан совместно молодыми архитекторами Иркутска и немецкого города-партнёра.

– В Германии знают про Сибирь. Но немцы хотят посетить именно ваш город. Я знаю, что как минимум две делегации планируют нанести визит в столицу Приангарья в ближайшее время. Очень важно, что отношение Иркутска с Пфорцхаймом развиваются. В данный момент нас особенно интересует актуальное положение и ваш опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, – подчеркнул генеральный консул Федеративной Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных.

Иркутск и Пфорцхайм развивают дружественные отношения с 1989 года. В 2007 году подписано соглашение о партнерстве между городами. За годы сотрудничества реализовано много крупных совместных социальных, творческих, образовательных и культурных проектов. В 2017 году города-побратимы Иркутск и Пфорцхайм заняли второе место в конкурсе международного фонда «Живые города» на премию «Самое живое партнёрство между городами». Иркутск стал единственным российским городом, вышедшим в финал конкурса. В данный момент в столице Приангарья работают две общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку и развитие дружественных отношений между нашими народами: это русско-немецкое общество «Иркутск-Пфорцхайм» и общественная организация российских немцев «Возрождение».