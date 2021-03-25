Опытный самолет МС-21-300 прилетел в Архангельск для проведения испытаний

Разработку компании «Иркут» проверят в условиях естественного обледенения, сообщают в пресс-службе компании.

Он пролетит над побережьем Белого моря.

Сочетание высокой влажности и низких температур в воздушном пространстве региона способствует образованию льда на поверхностях самолёта. В ходе порядка 20 полётов будут проверены эффективность противообледенительных систем МС-21-300 и способность самолёта в целом безопасно выполнять полёты в данных условиях.

Для фиксирования работы самолёта в зонах обледенения на нём установлено специальное оборудование, в том числе 12 видеокамер. В испытаниях примут участие специалисты Корпорации «Иркут» и компаний – участниц кооперации, а также эксперты сертификационных центров. Службы аэропорта в Архангельске окажут организационную поддержку в проведении испытаний.