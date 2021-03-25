Суд признал законным постановление Иркутского УФАС в отношении ООО "Мосрегионлифт"

Арбитражный суд Московского округа признал постановление Иркутского УФАС России в отношении ООО "Мосрегионлифт" законным, сообщается на сайте антимонопольного ведомства. Постановлением от 16.03.2021 г. Арбитражный суд Московского округа по делу № А40-85726/2020 отменил решения Арбитражного суда г. Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда о признании незаконным постановления Иркутского УФАС России о назначении административного наказания, вынесенного в отношении ООО "Мосрегионлифт".

Напомним, что антимонопольное ведомство уличило компанию «Звезда», Щербинский лифтостроительный завод и "Мосрегионлифт" в картельном сговоре для выигрыша тендеров на 1 млрд руб. по закупке и установке лифтов для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.