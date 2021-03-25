«СберСпасибо» вернёт до 30% бонусами с картой Visa СберБанка за покупки в сервисах СберПрайма

Оплачивая покупки в сервисах СберПрайма по карте Visa СберБанка, участники «СберСпасибо» смогут получить до 30% бонусами.
До 19 июня 2021 года, совершая оплату по карте Visa СберБанка в разных сервисах, входящих в подписку СберПрайм, клиенты «СберСпасибо» получат до 30% бонусами за покупки.
Правила участия при наличии действующей подписки СберПрайм:
- повышение бонусов — от 3% до 30% — происходит последовательно при совершении покупок по карте Visa СберБанка у партнёров, входящих в подписку СберПрайм;
- при совершении покупки в том или ином сервисе новый процент начисления распространяется на эту и последующие покупки в данном сервисе, а также на последующие покупки в тех сервисах, где вы уже совершали покупки в рамках этой акции;
- после покупки у восьмого партнёра* применяется максимальный процент начисления — 30% бонусами от суммы покупок.
Если подписка на СберПрайм ещё не оформлена, то можно успеть это сделать на уникальных условиях: только до 16 мая 2021 года включительно стоимость подписки на три месяца составит всего 99 рублей при оплате картой Visa СберБанка. Узнать о предложении подробнее можно здесь.
Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:
– Уже ни для кого не секрет, что пользоваться сервисом подписок — это безусловный атрибут современного, финансово грамотного человека. Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты получали всё больше выгоды от взаимодействия с сервисами — партнёрами "СберСпасибо". Теперь, совершая привычные покупки в СберПрайме, бонусов будет всё больше и больше.
Ольга Овчинникова, глава Департамента развития бизнеса со стратегическим клиентом Visa в России:
– Прошлый год показал невероятные возможности онлайн-сервисов. Многие потребители, попробовав впервые онлайн-покупки, не перестают пользоваться ими и сегодня. Более того, расширияют товарные категории, которые можно приобрести в интернете. Поэтому мы считаем важным сейчас поддержать этот тренд в партнёрстве со СберПраймом. Подписка объединяет разнообразные актуальные и полезные сервисы для повседневной жизни людей, которые позволяют существенно экономить время. Мы очень рады предоставить держателям карт Visa СберБанка возможность получить ещё больше выгоды от ежедневных покупок.*В акции участвуют все сервисы, входящие в подписку СберПрайм, за исключением сервиса СберЗвук. Подробнее о данных сервисах — https://www.sber.ru/services_conditions. Важно! Бонусный фонд Акции ограничен. За покупки в период проведения Акции вы можете получить не более 10 000 бонусов. Срок начисления бонусов — по 18.07.2021 включительно.