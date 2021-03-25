«СберСпасибо» вернёт до 30% бонусами с картой Visa СберБанка за покупки в сервисах СберПрайма

Оплачивая покупки в сервисах СберПрайма по карте Visa СберБанка, участники «СберСпасибо» смогут получить до 30% бонусами.

До 19 июня 2021 года, совершая оплату по карте Visa СберБанка в разных сервисах, входящих в подписку СберПрайм, клиенты «СберСпасибо» получат до 30% бонусами за покупки.

Правила участия при наличии действующей подписки СберПрайм:

повышение бонусов — от 3% до 30% — происходит последовательно при совершении покупок по карте Visa СберБанка у партнёров, входящих в подписку СберПрайм;

при совершении покупки в том или ином сервисе новый процент начисления распространяется на эту и последующие покупки в данном сервисе, а также на последующие покупки в тех сервисах, где вы уже совершали покупки в рамках этой акции;

после покупки у восьмого партнёра* применяется максимальный процент начисления — 30% бонусами от суммы покупок.

Если подписка на СберПрайм ещё не оформлена, то можно успеть это сделать на уникальных условиях: только до 16 мая 2021 года включительно стоимость подписки на три месяца составит всего 99 рублей при оплате картой Visa СберБанка. Узнать о предложении подробнее можно здесь.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

– Уже ни для кого не секрет, что пользоваться сервисом подписок — это безусловный атрибут современного, финансово грамотного человека. Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты получали всё больше выгоды от взаимодействия с сервисами — партнёрами "СберСпасибо". Теперь, совершая привычные покупки в СберПрайме, бонусов будет всё больше и больше.

Ольга Овчинникова, глава Департамента развития бизнеса со стратегическим клиентом Visa в России:

– Прошлый год показал невероятные возможности онлайн-сервисов. Многие потребители, попробовав впервые онлайн-покупки, не перестают пользоваться ими и сегодня. Более того, расширияют товарные категории, которые можно приобрести в интернете. Поэтому мы считаем важным сейчас поддержать этот тренд в партнёрстве со СберПраймом. Подписка объединяет разнообразные актуальные и полезные сервисы для повседневной жизни людей, которые позволяют существенно экономить время. Мы очень рады предоставить держателям карт Visa СберБанка возможность получить ещё больше выгоды от ежедневных покупок.