Назван средний размер первоначального взноса по ипотеке в России

По данным электронной площадки СберБанка для покупки недвижимости ДомКлик, средний размер первоначального взноса на первичном и вторичном рынках жилья в России составляет 32% от стоимости недвижимости.

При этом если мы посмотрим на средний размер первоначального взноса на первичном рынке, то на февраль этого года он составляет 1,9 млн рублей. На вторичном рынке в аналогичный период взнос достиг 1,6 млн рублей.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

– Ипотека остаётся одним из популярных способов приобретения жилплощади. Рынок продолжает расти в этом году, мы видим это по нашему портфелю. Самое главное, что не теряется качество займов. Мы посмотрели на портфель кредитов, которые были оформлены в СберБанке в начале этого года, и увидели, что размер среднего размера первоначального взноса по стране составляет 32% от стоимости квартиры. Напомню, например, первоначальные взносы на новостройки и квартиры на вторичном рынке начинаются от 10%. Но люди стараются быстрее расплатиться с ипотекой. В среднем они выплачивают кредит за 4,5 года. Конечно, я говорю о данных СберБанка

По его словам, в январе-феврале 2021 года СберБанк выдал 126,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 319,9 млрд рублей.