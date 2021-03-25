«Росгосстрах Жизнь» разработала для банка «Открытие» НСЖ с генетическим чекапом

«Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам Открытие Private Banking новый продукт — НСЖ «Вектор здоровья». Это накопительное страхование жизни с медицинскими сервисами, защитой от критических заболеваний, возможностью пройти комплексное генетическое исследование на выявление рисков развития более чем 150 опасных заболеваний и получить персональную программу диагностики и профилактики.

НСЖ «Вектор здоровья» для клиентов Private Banking банка «Открытие» — первый на российском рынке страхования жизни продукт, в основе которого лежит концепция 4P-медицины. Эта концепция основана на четырех принципах: predict, prevent, personalize и participant — предупреждение, предотвращение, участие и персональный подход к каждому человеку.

За первое «Р» (predict) в полисе «Вектор здоровья» отвечает генетический чекап, который поможет предсказать возможные риски для здоровья, основываясь на анализе генома. Исследование, входящее в программу, включает оценку рисков возникновения более чем 150 заболеваний.

Кроме того, анализ выявляет генетическую непереносимость пищевых продуктов и риски дефицита витаминов, а также показывает, какие лекарственные средства будут эффективны, а какие нет.

Регулярный медицинский чекап в лучших российских клиниках, который позволить обратить более пристальное внимание именно на заболевания, к которым есть генетическая предрасположенность, отвечает за второе «Р» (prevent).

При выборе методов диагностики и лечения специалисты будут опираться на индивидуальные в том числе генетические особенности человека, основываясь на полученной ранее информации (третье «Р» — personalize). В случае возникновения у клиента критического заболевания для него будет организовано лечение в России или за рубежом с использованием новейших в том числе экспериментальных методов. И, наконец, четвертый принцип participant: клиент получает максимум информации о своем здоровье, о том, что с ним происходит и сам принимает все решения, основываясь на максимально профессиональной экспертизе специалистов.

В конце срока действия договора клиент полностью возвращает накопленные за срок страхования средства вне зависимости от того, заболел или нет.

«Наш новый продукт «Вектор здоровья» разработан с учетом концепции предсказательной и профилактической медицины: чем раньше человек узнает о своих рисках и генетических предрасположенностях, тем выше вероятность, что он будет следить за своим здоровьем и не допустит смертельно опасного диагноза. Программа сочетает в себе все лучшее, что может предоставить современная медицина в части предсказания, профилактики и лечения». «Вектор здоровья» — это комбинация преимуществ страхования жизни, передовых медицинских технологий и экспертизы в области организации диагностики лечения. Это оптимальное соотношение цены и набора услуг. Наши партнеры — зарекомендовавшие себя и проверенные временем компании. Мы предлагаем инвестировать в свое здоровье. Приобретая эту программу, клиент получает полный спектр специально подобранных и высококачественных медицинских услуг, которые стоят существенно дороже, если покупать их по отдельности, а также экономию времени, что очень важно для премиальных клиентов», — говорит директор блока маркет-менеджмент, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Договор НСЖ «Вектор здоровья» можно заключить на 7 лет в рублях с единовременным или с ежегодными взносами. Размер ежегодного взноса — от 250 000 рублей, единовременного — от 1,5 млн рублей.