Банк Уралсиб улучшил условия ипотечных программ

Банк Уралсиб снизил требования к первоначальному взносу по всем ипотечным программам для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. Первоначальный взнос снижен до 30% при кредитовании на приобретение жилья в многоквартирном доме или таунхаусе по таким программам, как «Ипотека на первичном рынке», «Ипотека на вторичном рынке», «Легкий старт», «Рефинансирование ипотеки», «Целевой кредит под залог недвижимости», «Ипотека для семей с детьми», «Ипотека с господдержкой».

Также до 30% снижен первоначальный взнос по программе «Ипотека по двум документам» для заемщиков, являющихся наемными работниками.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».