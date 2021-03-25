Банк «Восточный» принял участие в VI Всероссийском банковском форуме «FINCOME. НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 2021»

Директор банка «Восточный» по развитию транзакционных, пассивных и инвестиционных продуктов Павел Нуждов в рамках форума рассказал о новых вызовах, которые стоят сегодня перед российскими банками на пути развития непроцентных доходов, обозначил главные регуляторные и рыночные тренды банковского рынка и основные направления развития транзакционных, комиссионных и инвестиционных продуктов. Одной из главных угроз для роста и устойчивого развития бизнеса, по мнению представителя «Восточного», является мисселинг. На примере работы банка «Восточный» Павел Нуждов рассказал, как повысить эффективность противодействия мисселингу.

«Восточный» системно работает над искоренением случаев недобросовестных продаж и ведет политику нулевой терпимости к мисселингу. Для этого в банке проводится постоянное обучение и тестирование фронт-персонала, участвующего в продажах сложных инвестиционных продуктов. Кроме того, в банке проводится регулярный мониторинг качества продаж, результаты которого, вкупе с количеством жалоб от клиентов, имеют прямое влияние на систему мотивации продающих сотрудников. В ближайших планах «Восточного» – внедрение автоматизированных технологий продаж дополнительных продуктов, учитывающих индивидуальные потребности и профиль каждого клиента», - отметил Павел Нуждов.

Напомним, что ранее банк «Восточный» присоединился к Стандарту Ассоциации банков России по продаже инвестиционных продуктов и усилил меры противодействия мисселингу.