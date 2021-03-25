Губернатор Иркутской области призвал всех сделать флюорографию

Уровень заболеваемости туберкулёзом в Иркутской области в два раза превышает общероссийский, хотя постепенно процент зараженных и погибших снижается. Об этом сообщил губернатор Иркутской области. В день борьбы с туберкулёзом, 24 марта, он призвал всех жителей региона сделать флюорографию.

– Хочу обратиться ко всем – одна флюорография в год не займет много времени. Это шанс поймать болезнь на ранней стадии. Если избежать заражения не удалось – не нужно паниковать. Туберкулёз – излечимое заболевание и врачи региона умеют с ним бороться, – подчеркнул в своем обращении Игорь Кобзев.

Кроме того, глава региона отметил, что мы можем гордиться тем, что иркутские учёные создали эффективный препарат Перхлозон*, который с 2012 года помогает людям справиться с этим недугом.

*Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом