Пять вопросов о хеджировании

Большинство компаний, которые сталкиваются с необходимостью осуществлять операций в иностранной валюте, постоянно задаются вопросом, как обезопасить себя от существующих валютных рисков? Сегодня от изменений курса и нестабильных цен можно застраховаться. Одним из самых распространенных способов подобной защиты является хеджирование. В этом материале мы собрали ТОП популярных вопросов о хеджировании рисков.

1. Что такое хеджирование

«Хеджирование валютных рисков» - это, в первую очередь, способ ограничить возможные убытки от нежелательных колебаний курса, зафиксировав стоимость приобретаемого актива. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — на рынок. Инвестора в этом случае можно назвать хеджером. Хеджеры получают гарантию, что цены не изменятся, а участники рынка получают прибыль либо убыток, принимая риск на себя.

2. Какие инструменты хеджирования сегодня представлены на рынке

Риски хеджируются с помощью специальных инструментов — деривативов или как их ещё называют - производных финансовых инструментов. Их самыми распространёнными видами являются фьючерсы, форварды и опционы.



Фьючерс – это биржевой инструмент. Он торгуется на биржевых площадках, которые предоставляют услугу покупки/продажи инструментов срочного рынка. Недостатком этого инструмента является привязка к стандартной дате исполнения и торговля лотами (кратными суммами).



Форвард - это инструмент межбанковского рынка. Как правило он торгуется на внебиржевом рынке в виду возможности установить практически любую дату исполнения сделки. Основной особенностью фьючерса и форварда является безусловное исполнение совершенной сделки или совершение контрсделки для закрытия обязательств.



При покупке опциона инвестор получает право выкупить или продать актив по истечении (или в течение) срока действия контракта. Как правило, это инструмент межбанковского рынка, но могут встречаться и биржевые инструменты. Основной особенностью опциона является уплата опционной премии (расходы по сделке), а исполнение самой сделки необязательно – всё будет зависеть от рыночной цены актива.

3. Какой инструмент хеджирования удобнее для банковских клиентов

Если инвестор предпочитает заключать сделки через банк, наиболее быстро и выгодно для клиента хеджировать риски можно через форвард.

4. Как работают форварды

На этот вопрос мы попросили ответить эксперта Примсоцбанка, начальника казначейства – Андрея Махова.



– Работу форвардов легко объяснить на примере валютной пары рубль/доллар США. Допустим, клиенту необходимо для оплаты валютного контракта приобрести 100 000 долларов США за российские рубли со сроком исполнения через три месяца. На валютном рынке валютная пара рубль/доллар США с расчетами «сегодня» торгуется на уровне 73,65. Для расчета рыночного курса форвардного контракта используется сумма базового курса, в данном случае 73,65 и своп-пунктов (разницы в процентных ставках в валютах, выраженные в рублях с учетом количества дней, для срока 3 месяца своп-пункты составляют 0,83 рубля). Таким образом рыночный форвардный курс для валютной пары рубль/доллар США через 3 месяца составит 74,48 и банк сможет продать клиенту такой контракт не ниже этой цены, например,74,55. Разница между курсом продажи клиенту (74,55) и рыночным форвардным курсом (74,48) 0,07 рубля составит прибыль банка. Аналогично рассчитывается продажа клиентом форвардного контракта (продажа в будущем поступлений от экспортной выручки). Отмечу также, что в реальности курс сделки и маржа банка зависят от рыночных ставок, сроков, суммы сделки и категории клиента, - прокомментировал специалист банка.

5. Какую выгоду в этом случае получают клиенты

Плюсами для клиента является фиксация курса и возможность зафиксировать себестоимость товара и снятие валютного риска при негативном изменении курса. Любые изменения курса на рынке не будут влиять на стоимость товара, т.к. банк на соответствующую дату исполнит сделку по заранее обговоренному курсу.

Получить консультацию по заключению форвардных договоров вы можете в казначействе банка, тел. 8 (423) 2 -300-299.

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