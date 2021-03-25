Назван топ спонтанных ночных покупок

В 2020 году объем и средний чек онлайн-покупок росли. Купить многие товары стало проще с доставкой, и клиенты приобретали онлайн то, что раньше предпочитали взять в офлайн-магазине . От места и времени покупки зачастую зависит то, как много мы готовы потратить. Райффайзенбанк выяснил, в каких категориях клиенты больше тратят ночью и как совершают спонтанные покупки.

Что купить ночью

Больше всего в ночное время тратят клиенты из Москвы, Ярославля, Казани и Нижнего Новгорода — здесь на траты после полуночи приходится 4–5% всех расходов клиентов. По количеству транзакций в ночное время лидерами стали Москва и Нижний Новгород.

Чаще всего в ночное время клиенты в России тратят на такси, рестораны и покупку авиабилетов — в этих категориях выше всего доля покупок ночью от общего объема операций. Также ночью клиенты чаще оплачивают туристические поездки, образование и расходы на культуру и развлечения.

Источник: данные Райффайзенбанка

По частоте ночных покупок первое место также занимает такси — на них приходит 15% от общего количества транзакций в категории. Каждая десятая покупка в категории софт и игры также происходит ночью.

Сколько стоят спонтанные покупки

Есть целые категории, где ночной средний чек выше дневного. И один из ярких лидеров — распродажи. Здесь средний чек в ночное время постоянно оказывается выше — в среднем, ночью на товары со скидкой клиенты тратят на 44% больше, чем днем.

«Потребительское поведение клиентов в 2020 году изменилось — весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок. Сейчас отложенный потребительский спрос реализуется, и расходы возвращаются в норму. Однако покупки онлайн и с доставкой стали новой привычкой у жителей крупных городов, и многие траты клиенты совершают теперь в том числе в ночное время», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Источник: данные Райффайзенбанка

Также это категория товары для животных, где ночной средний чек в три раза превышает дневной, товары для дома (+98%), рестораны (+81%) и товары для детей (62%). Также ночами клиенты больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют больше себе больше потратить на фастфуд.

А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары ночью на 79% ниже, чем днем, на софт игры — на 60%, на товары для красоты — на 32%.