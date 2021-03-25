Клиенты iiko могут подключить СБП в Райффайзенбанке

Кафе и рестораны, работающие с iiko, теперь могут принимать платежи по
Теперь у клиента будет три способа оплатить заказ — наличными, картой или с помощью
«Прием платежей через СБП для кафе или ресторана — это способ сэкономить деньги и время на обработку каждого заказа. Скорость и упрощение коммуникации с клиентом улучшают сервис, а прием платежей через СБП обойдется в пять раз дешевле эквайринга», — подчеркнул Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка.
«Платеж по
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
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iiko — удобное и надежное решение, которым пользуются самые разные заведения: от крохотных баров и кофеен до крупных ресторанных сетей с сотнями точек и развитой франшизой, от кафе на фудкорте до ресторанов высокой кухни, от проектов доставки готовой еды до гастромаркетов. Касса, склад, персонал, гости, кухня, финансы, отчетность, маркетинг — все в единой системе. От других решений для автоматизации ресторанов iiko отличает наличие автоматического управленческого цикла, который позволяет существенно снизить издержки бизнеса, исключить влияние человеческого фактора на процессы и освободить время руководителя от решения рутинных задач. iiko работает с 2007 года, сейчас решение используют более 35 тыс. ресторанов и кафе в 44 странах.