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Клиенты iiko могут подключить СБП в Райффайзенбанке

Кафе и рестораны, работающие с iiko, теперь могут принимать платежи по QR-кодам через Райффайзенбанк. Сервис доступен на стандартном тарифе с эквайрингом и позволяет быстро начать прием платежей через СБП.

Теперь у клиента будет три способа оплатить заказ — наличными, картой или с помощью QR-кода, который будет доступен сразу на чеке. При выборе QR-кода как способа платежа, клиент может совершить покупку без помощи официанта или кассира — достаточно отсканировать код и следовать инструкциям мобильного приложения своего банка. При этом заказ будет закрыт сразу, и дополнительное участие официанта не потребуется.

«Прием платежей через СБП для кафе или ресторана — это способ сэкономить деньги и время на обработку каждого заказа. Скорость и упрощение коммуникации с клиентом улучшают сервис, а прием платежей через СБП обойдется в пять раз дешевле эквайринга», — подчеркнул Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка.

«Платеж по QR-коду производится мгновенно, зачисляется на счет предприятия сразу и комиссия всего 0.4–0.7%. Это очень выгодно для рестораторов, и мы рады, что вместе с Раффайзенбанком можем представить нашим клиентам очередное полезное решение», — отметил Роман Аврамов, генеральный директор iiko.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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iiko — удобное и надежное решение, которым пользуются самые разные заведения: от крохотных баров и кофеен до крупных ресторанных сетей с сотнями точек и развитой франшизой, от кафе на фудкорте до ресторанов высокой кухни, от проектов доставки готовой еды до гастромаркетов. Касса, склад, персонал, гости, кухня, финансы, отчетность, маркетинг — все в единой системе. От других решений для автоматизации ресторанов iiko отличает наличие автоматического управленческого цикла, который позволяет существенно снизить издержки бизнеса, исключить влияние человеческого фактора на процессы и освободить время руководителя от решения рутинных задач. iiko работает с 2007 года, сейчас решение используют более 35 тыс. ресторанов и кафе в 44 странах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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