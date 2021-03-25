Губернатор Иркутской области провел встречу с мэром Братского района

Игорь Кобзев и Александр Дубровин обсудили состояние дорог района, проблемы с мобильной связью и ремонт моста в Вихоревке

Один из важнейших вопросов – состояние дороги «Тайшет-Чуна-Братск». Протяжённость – 25 километров. Сейчас проект проходит госэкспертизу. В 2021 году проведут ремонт разрушающегося моста через реку Вихорева в селе Кузнецовка. Поручение восстановить его дали осенью.

– Серьёзная проблема в районе – с сотовой связью и интернетом. Ими обеспечены не все населённые пункты. И это – в 21 веке! Занимаемся решением вопроса. Стабильная связь нужна в том числе педагогам, школьникам, медикам, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.