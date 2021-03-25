Названы самые востребованные профессии в Иркутской области

Рынок массовых профессий Иркутской области изучили в Авито Работе.

Самые востребованные работники в Иркутской области – продавцы. На долю этой профессии сейчас приходится каждое шестое объявление о найме персонала. На втором месте по востребованности у работодателей – водители. Большой выбор вакансий есть для квалифицированных поваров, автомехаников, машинистов, электриков. Жители региона, у которых нет специального опыта и образования, могут трудоустроиться курьерами, грузчиками, разнорабочими, уборщиками.

По итогам 2020 года медианная зарплата в сфере продаж в Иркутской области составила 30 000 рублей.

На такой заработок может рассчитывать продавец магазина светильников в Ангарске, продавец-консультант салона связи в Братске или продавец-кассир минимаркета в Иркутске. Размеры зарплаты часто зависят от выполнения планов продаж. Кроме того, многие работодатели обещают сотрудникам премии и различные бонусы, включая скидки на продукцию, бесплатное питание, развоз по домам в вечернее время, корпоративные мероприятия, обучение за счёт компании. Среди множества вакансий для продавцов можно найти работу рядом с домом, предложения со сменным графиком и неполным днём, для опытных специалистов и новичков с оплачиваемой стажировкой. Такие вакансии отлично подойдут тем, кто хочет трудоустроиться как можно скорее. Кроме того, можно выбрать виды товаров, с которыми придётся работать – продукты, электронику, одежду, автозапчасти, мебель, цветы и т.д.

Каждая десятая вакансия в Иркутской области адресована водителям. Работодатели готовы принять к себе и опытных профессионалов, и кандидатов без стажа работы.

Много предложений о трудоустройстве предусматривают совмещение обязанностей водителя и экспедитора, курьера или грузчика. Кроме того, соискатели могут подобрать варианты с частичной занятостью или сменным графиком, чтобы подрабатывать в свободное время. Владельцев личного транспорта, а также арендаторов легковых машин, ждут в службах такси, где ежемесячный доход в среднем составит 50 000 рублей. Самые большие заработки – более 100 000 рублей – обещают вахтовикам. Им компенсируют расходы на дорогу, предоставят жильё, бесплатное питание, при необходимости оплатят двухнедельный карантин. Водителей карьерных самосвалов, лесовозов, полуприцепов приглашают работать не только в северные регионы, но и на Дальний Восток, в центральную Россию и в пределах Иркутской области.

Отправиться на вахту также могут повара и другие работники общепита, в том числе их приглашают работать на время туристического сезона на Байкал.

У опытных специалистов есть возможность найти место поближе к дому и выбрать среди многих вариантов. Их ждут в кафе и ресторанах, детских учреждениях и корпоративных столовых, сетях быстрого питания и кондитерских. Предприятия общепита обычно нанимают поваров с опытом работы не менее года. А для трудоустройства на должность шеф-повара с зарплатой 80 000 рублей, к примеру, потребуется пятилетний стаж. Однако соискатели без опыта тоже могут подыскать работу поваром с обучением. Не имея специальности можно легко трудоустроиться курьерами с ежедневным доходом до 3000 рублей, грузчиками, разнорабочими, уборщиками. Эти вакансии входят в топ-10 самых популярных в регионе. Кроме того, работодатели готовы принять новичков и обучить их всем необходимым навыкам на должностях менеджеров, администраторов, операторов колл-центров.