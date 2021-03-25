В Усть-Илимске приставы принудительно госпитализировали ребенка

После отказа матери врач сообщил о возникшей ситуации в прокуратуру, сообщают в УФССП Иркутской области.

В ходе планового медицинского осмотра несовершеннолетнего мальчика педиатром, основываясь на полученных результатах анализа крови, было принято решение о госпитализации малыша для дополнительного обследования.

Об этом врач уведомил мать ребенка, она в ответ выразила явное недовольство.

После возбуждения исполнительного производства ребенка госпитализировали в педиатрическое отделение Усть-Илимской городской больницы. Мать собрала личные вещи и проследовала с ребенком и судебными приставами в лечебное учреждение.