Forbes опубликовал рейтинг 100 самых надежных банков России

«Сбер» поднялся на первое место в рейтинге 100 надежных банков России по версии Forbes. Лидер прошлого года Райффайзенбанк опустился на вторую строчку списка.

Топ-10 самых надежных банков России по версии Forbes:

«Сбер», Райффайзенбанк, Росбанк, ИНГ Банк (Евразия), HSBC банк, Bank of China, СЭБ банк, China Construction Bank, ВТБ, Газпромбанк.

При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в ЦБ РФ международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.