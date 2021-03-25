Иркутск вошёл в топ-10 городов России по наибольшему росту зарплат

Среди крупнейших городов страны наибольший рост предлагаемых зарплат за «пандемийный» год показал Иркутск: среднее предложение в вакансиях, открытых в этом городе, в феврале 2021 года на 1 950 рублей превысило показатели февраля 2020 года и составило 48 260 рублей. На втором месте – Волгоград (+1 678 рублей), на третьем месте – Уфа (+1 540 рублей), сообщает служба исследований hh.ru.

Среди регионов России наиболее яркую положительную динамику в «пандемийный» год продемонстрировала Республика Саха (Якутия): средняя предлагаемая зарплата в феврале 2021 года составила 69 940 рублей, что на 6 836 рублей больше, чем год назад. Также в топ-3 вошли Иркутская область (+3 163 рубля) и Московская область (+2 331 рубль).

Падение средних предлагаемых зарплат в 2021 году по сравнению с 2019 годом произошло в 38 регионах. Сильнее всего предложение сократилось в Псковской области (-5 805 рублей), Брянской области (-5 211 рублей) и Новгородской области (-3 665 рублей).

«Рост зарплат в Иркутской области связан, в первую очередь, со значительным увеличением числа вахтовых вакансий, которые всегда относились к высокооплачиваемым. За 2020 год их количество выросло в два раза, по сравнению с предыдущим. В начале этого года зарплаты выше 80 тысяч рублей чаще всего в области предлагали квалифицированным специалистам из сфер строительства (36% от всех вакансий с указанным уровнем зарплаты), транспорта и логистики (21%), рабочему персоналу (15%), специалистам по продажам (13%), и по добыче сырья (12%)», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибири, Лилия Эсауленко.