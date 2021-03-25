РУСАЛ инвестировал в развитие Сибири более $6 млрд

За последние годы РУСАЛ реализовал ряд инвестиционных проектов в Сибирском регионе, в которые было вложено более 6 млрд долларов. На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля. что полностью соответствует позиции основателя РУСАЛа Олега Дерипаска и недавнему посланию президента о необходимости инвестировать средства в России.

Весной 2019 года РУСАЛ запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода в промышленную эксплуатацию на проектной мощности. Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) - уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». Бюджет строительства первой серии БоАЗ, мощностью 298 тыс. т в год составил 1,69 млрд долларов. По итогам 2020 года, капзатраты РУСАЛа составили почти 900 млн долл, значительная часть которых пошла на строительство в Иркутской области Тайшетского алюминиевого завода (выпуск первого металла планируется в 2021 году) и Тайшетской анодной фабрики. Прогноз капзатрат на 2021 год составляет 1-1,1 млрд долл., в том числе на модернизацию Саяногорского алюминиевого завода. Благодаря новым проектам РУСАЛА в Сибири и других регионах, которые дали мощный импульс для развития смежных отраслей, было создано около 25 тыс. рабочих мест. Отметим, что БоАЗ и ТаАЗ – уникальные для России проекты, которые инициировал Олег Дерипаска.

Прошлой весной РУСАЛ выделил четыре миллиарда рублей на строительство семи медицинских клиник в Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и на Урале. Госпитали, оборудованные самой современной медтехникой, появились в Саяногорске, Ачинске, Богучанах, Братске, Тайшете, Шелехове и Краснотурьинске. Каждый «Центр помощи и спасения» рассчитан на 60-120 койко-мест и стал структурным подразделением городской больницы. На открытии медцентров Олег Дерипаска присутствовал лично.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли, основан в 2000 году бизнесменом Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).