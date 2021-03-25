«Охота на ямы» началась в Иркутске

В Иркутске приступили к выполнению ямочного ремонта на дорогах. Сейчас на территории города одновременно работают четыре комплексные бригады ремонтников, сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

– В этом сезоне мы достаточно рано приступили к ямочному ремонту. Сегодня ремонт выполняется по технологии литого асфальта. Смесь температурой 180-200 градусов засыпается в отфрезерованный участок дороги и уплотняется. Высокая температура испаряет влагу. Для полного застывания требуется 3-5 часов. Поэтому данные работы преимущественно выполняем в вечернее и ночное время. Такая технология позволяет ремонтировать только локальные участки, небольшие ямы, – отметил Михаил Малыхин.

Директор «ИркутскАвтодора» добавил, что при повышении среднесуточных температур до 10 градусов тепла, предприятие перейдет на ремонт с помощью битумно-цементной смеси, а также картами.

Жители Иркутск могут оставлять заявки на ямочный ремонт на официальном сайте МУП «ИркутскАвтодор» в разделе «Охота на ямы».