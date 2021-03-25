Приангарье и Германия обсудили перспективные направления сотрудничества

Кроме традиционных поставок лесоматериалов, металлов и химической продукции на немецкий рынок, Иркутская область готова предложить на экспорт экологически чистые продукты питания, биопрепараты, продукцию сибирских дикоросов. Перспективные направления сотрудничества Иркутской области с Германией обсудили в Правительстве региона.

Встречу с Генеральным Консулом Федеративной Республики Германия в г. Новосибирск господином Берндом Финке провел первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. Участие в обсуждении актуальных вопросов принимали министр экономического развития региона Яна Соболь, заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук, представитель МИД России в г. Иркутске Людмила Курбатова.



На совещании было отмечено, что Германия сохраняет ведущие позиции среди государств Евросоюза по внешнеторговому обороту с Иркутской областью. За прошедший год он увеличился на 75% по сравнению с 2019 годом и составил практически 150 миллионов долларов США.



Основу экспортных поставок составляет продукция лесопромышленного комплекса и химической промышленности. Со своей стороны Германия является поставщиком машин, оборудования, транспортных средств в Иркутскую область. В регионе зарегистрировано шесть предприятий с участием немецкого капитала. Они работают в лесопромышленном комплексе, производстве строительных материалов, машиностроении и сфере туризма.



– Кроме традиционных поставок лесоматериалов, металлов и химической продукции на немецкий рынок, мы готовы предложить на экспорт экологически чистые продукты питания, биопрепараты, продукцию сибирских дикоросов, заинтересованы в использовании немецких технологий в переработке промышленных отходов, машиностроении, водоочистке, – подчеркнул Руслан Ситников.



Федеративная Республика Германия и Иркутская область могут быть близки и интересны друг другу в совместном развитии туристических проектов, проведении совместных выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятий.



Германия традиционно входит в ТОП-3 зарубежных стран по числу туристов, посещающих Иркутскую область, уступая Китаю и Корее. Регион является традиционным участником крупнейшей туристической выставки Европы – ITB Berlin.



Также Иркутская область тесно сотрудничает с немецкой фирмой CLAAS, поставляющей в регион сельскохозяйственную технику.



Помимо торгово-экономического сотрудничества Иркутская область и Германия взаимодействует в научной сфере. Одной из наиболее активно развивающихся программ вузовского сотрудничества является программа обмена студентами и преподавателями по линии Германской службы академических обменов ДААД.



В ответном слове господин Финке отметил, что возглавляемое им Генеральное консульство имеет консульский округ в границах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Рассказал, что целью визита является определение перспективных направлений сотрудничества и укрепление имеющих контактов в сферах экономики, науки, культуры и туризма.



В текущем году запланированы два визита немецких делегаций в регион: в апреле – делегации Российско-Германской палаты для участия в выставке «Энергоэффективность» и проведения круглого стола «Чистая вода», в мае – делегации Посольства Германии в России.



Министр экономического развития Приангарья Яна Соболь отметила, что представляется актуальным взаимодействие в области медицинских реабилитационных технологий.



Господин Финке предложил Правительству Иркутской области рассмотреть возможность организации тематических поездок в Германию.