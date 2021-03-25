Новые правила программы переселения соотечественников утверждены в Иркутской области

В 2020 году по программе добровольного переселения в Приангарье переехело 754 соотечественника. В 2021 году для желающих жить и работать в Иркутской области предусмотрены новые условия участия в госпрограмме. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости региона.

Так, потенциальный участник добровольного переселения должен иметь профессиональное образование и постоянное место работы на территории Российской Федерации, либо за рубежом. Согласно новым правилам, в случае получения профессионального образования не более, чем за год до дня подачи заявления об участии в программе, требование к трудоустройству не предъявляется.

Участниками программы могут стать студенты, проходящие учебу на очной форме обучения на предпоследнем или последнем курсе вуза, расположенного на территории Иркутской области. Подать заявление на участие в программе могут также научные сотрудники, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами, научно-исследовательской или педагогической деятельностью в организациях, осуществляющих образовательную деятельность или научных организациях. Исключения составляют духовные образовательные учреждения.

Кроме того, соотечественникам, переселившимся в Иркутскую область из-за рубежа по госпрограмме переселения, имеющим одного и более детей, будет предоставляться компенсация расходов на прохождение медицинского освидетельствования для получения документов, подтверждающих временное проживание на территории Приангарья. Участникам и их семьям возмещаются расходы на признание образования, ученых степеней, ученых степеней-званий, полученных в иностранном государстве, а также частичные расходы на оплату стоимости найма временного жилья.

Органы занятости реализуют мероприятия по организации подготовки специалистов в сфере здравоохранения из числа переселяющихся соотечественников, имеющих медицинское образование, для обновления имеющихся у них теоретических и практических знаний. Также им оказывают меры социальной поддержки и содействие в трудоустройстве.

Напомним, что Иркутская область с 2007 года участвует в реализации государственной программы добровольного переселения. Подробнее ознакомиться с информацией о реализации программы можно на интерактивном портале министерства: www.irkzan.ru в разделе «Добровольное переселение соотечественников».