На российском рынке торговой недвижимости зафиксирован минимальный объем ввода за последние 10 лет

По итогам 2020 года на российском рынке торговой недвижимости зафиксирован минимальный за последние 10 лет объем ввода в эксплуатацию: 604,1 тыс. кв. м новой арендопригодной торговой недвижимости.
Преимущественно это объекты Московского региона – 276,1 тыс. кв. м (45%), на Санкт-Петербург приходится 100 тыс. кв. м (17%), на другие города – 228,0 тыс. кв. м (38%). Общий объем предложения качественных торговых площадей в России составил 29,1 млн кв. м, две трети которых относятся к региональному рынку. В новых торговых центрах показатель вакансии ожидается на уровне 40-50%, сообщают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank,.
Фактически только треть из заявленных к открытию в 2020 году торговых центров введена в эксплуатацию. В связи с пандемией коронавируса ввод 70% анонсированных объектов был перенесен, но поскольку они находятся в высокой степени готовности, их выход на рынок ожидается в течение ближайших пяти лет.
Москва и область
По-прежнему рынок торговой недвижимости Московской области формируют объекты районного и микрорайонного формата, ориентированные на удовлетворение потребностей аудитории в шаговой доступности. Однако стоит отметить, что на расстоянии более 30 км от Москвы (в третьем поясе) функционирует большое количество торговых центров, не относящихся к качественному предложению.
Кроме того, в зависимости от удаления от Москвы меняется уровень и формат представленных торговых сетей: в ближнем поясе присутствуют практически все федеральные и международные операторы. При удалении от Москвы состав арендаторов все больше представлен российскими федеральными сетями и ретейлерами, работающими в сегменте «ниже среднего».
Наиболее обеспеченным качественными торговыми площадями остается город Котельники (5 596 кв. м/1 000 жителей). В топ-5 также вошли Реутов (1 560 кв. м/1 000 жителей, Мытищи (1 299 кв. м/1 000 жителей), Красногорск (1 230 кв. м/1 000 жителей), Пушкино (1 213 кв. м/1 000 жителей). Меньше всего торговых помещений в Долгопрудном (71 кв. м/1 000 чел.), Егорьевске (76 кв. м/1 000 чел.), Балашихе (94 кв. м/1 000 чел.), Раменском (103 кв. м/1 000 чел.) и Павловском Посаде (109 кв. м/1 000 чел.).
Регионы России
В городах России на фоне пандемии и экономического кризиса также наблюдается снижение фактического объема введенных в эксплуатацию торговых площадей: в 2020 году были введены в эксплуатацию 10 торговых объектов суммарной арендопригодной площадью 228,0 тыс. кв. м, что на 81% ниже заявленного объема и практически вдвое меньше показателя 2019 года.
Стоит отметить, что средняя площадь нового торгового центра в 2020 году увеличилась на 4,6% относительно прошлого года и составила 22,8 тыс. кв. м, однако остается в диапазоне площадей, характерных для торгового центра районного масштаба. Увеличение произошло за счет открытия нескольких значимых объектов – самого крупного торгового центра республики Татарстан KazanMall (GLA: 54 тыс. кв. м), МФК Green Park (GLA: 50,7 тыс. кв. м) в Нижневартовске и семейного ТРЦ «Балтия Молл» (GLA: 40,5 тыс. кв. м) в Калининграде. Поскольку на рынок вышли объекты, спроектированные несколько лет назад, тренд на увеличение средней площади носит временный характер: уже сегодня половина строящихся в регионах объектов с запланированной датой открытия в 2021 году являются торговыми центрами микрорайонного и районного форматов.
Лидером по вводу нового предложения в 2020 году является Уральский федеральный округ (введено GLA 68,7 тыс. кв. м), на втором месте – Приволжский федеральный округ (введено 64,0 тыс. кв. м), на третьем – Северо-Западный федеральный округ (введено GLA 59,5 тыс. кв. м, без учета Санкт-Петербурга).
Пандемия коронавируса существенно замедлила развитие торговой недвижимости по всей России: многие девелоперы приняли решение о переносе ввода объектов, которые находились в высокой степени готовности, на 2021 год.
Крупнейшие торговые центры регионов России,
введенные в эксплуатацию в 2020 г.
|
Федеральный округ
|
Город
|
Название
|
Адрес
|
GBA
|
GLA
|
СЗФО
|
Калининград
|
«Балтия Молл»
|
пересечение Окружной дороги и Приморского кольца
|
55 000
|
40 500
|
СЗФО
|
Архангельск
|
Family Room (бывш. РИО)
|
Розинга ул., д. 10
|
26 000
|
19 000
|
ПФО
|
Казань
|
KazanMall
|
Павлюхина ул.
|
137 000
|
54 000
|
ПФО
|
Пенза
|
«Квартал»
|
65-летия Победы ул., д. 12
|
12 000
|
10 000
|
УФО
|
Нижневартовск
|
Green Park
|
Ленина ул., д. 8
|
90 300
|
50 674
|
УФО
|
Тюмень
|
«Матрешка»
|
Широтная ул.
|
25 000
|
18 000
|
ДФО
|
Хабаровск
|
«Счастье»
|
Серышева ул., д. 27
|
33 346
|
19 321
|
ДФО
|
Петропавловск-Камчатский
|
«Фамилион»
|
Северо-Восточное ш., д. 6
|
11 500
|
8 000
|
СКФО
|
Нальчик
|
«Среда»
|
Чернышевского ул., д. 177
|
9 000
|
6 500
Источник: Knight Frank Research, 2021
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Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank:
«Состояние рынка торговой недвижимости регионов по большей части повторяет ключевые столичные тренды. Однако важно отметить, что, несмотря на более жесткие ограничительные меры борьбы с коронавирусом в ряде регионов, трафик в торговых центрах активно восстанавливается, что мотивирует крупных игроков обратить внимание, в том числе, на региональные рынки. Примечательно, что в тяжелый пандемийный год мы наблюдали ряд открытий крупных торговых центров, и они стали знаковыми и с точки зрения заполняемости, и с точки зрения привлекательности для посетителей. Мы уверены, что в ближайшие годы регионы, особенно Дальневосточный, Северо-Западный и Южный федеральные округа, будут в фокусе интереса рынка».