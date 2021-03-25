Более трети российский работников, продолжающих работать удаленно, хотят вернуться в офис

Больше трети (37%) сотрудников российских компаний, которые продолжают работать дистанционно из-за пандемии, хотели бы вернуться в офис частично (на несколько дней) или полностью, показало совместное исследование hh.ru и WeWork. Большинство считают оптимальным проводить в офисе 2-3 дня в неделю (73%), а приходить в офис 4-5 дней в неделю хочет каждый пятый сотрудник.

Около 40% сотрудников российских компаний, которые переходили на удаленную работу во время пандемии, уже вернулись в офисы. Среди них 11% респондентов продолжает работать в гибридном режиме (2-3 дня в неделю в офисе, остальные дни из дома). По словам 17% опрошенных, они стали продуктивнее работать после возвращения в офис.

Продолжают работать дистанционно 19% опрошенных. При этом 40% респондентов сообщили, что не переходили на удаленную работу во время пандемии.

Исследование показало, что больше всего на удаленной работе россиянам не хватает общения и совместной работы с коллегами (отметили 42% опрошенных). Столько же среди главных минусов дистанционной работы назвали отсутствие разделения рабочего и личного времени. Еще 29% отмечают, что с удаленной работой у них стало меньше спонтанных встреч и коммуникаций с людьми. Среди других минусов дистанционной работы респонденты называли отсутствие удобного рабочего и технически оборудованного рабочего места (27%), сложность с концентрацией на рабочих задачах (18%) и отсутствие вдохновения для придумывания новых идей (4%).

Для 43% опрошенных важны личные встречи с коллегами. Каждому второму они помогают генерить идеи и принимать важные решения. Более 40% отмечают, что личные встречи помогают контролировать качество работы, и столько же всю работу выполняют в команде. 35% ценят возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Идеальное рабочее пространство, по мнению офисных работников, должно быть удобным и оснащено необходимой техникой – 79% респондентов считают это одним из главных качеств. Также важно, чтобы офис был расположен близко к дому (61%) и имел пространство для работы в тишине или отдельный кабинет (43%). Для 16% важнейшим качеством является соблюдение правил санитарной безопасности (социальная дистанция, регулярная уборка и т.д.).



Также респондентам важно наличие специальных мест для отдыха (11%) и современного дизайна (9%). Выводы исследования подтверждают результаты международного исследования о влиянии работы из дома на сотрудничество коллег, которое WeWork и brightspot strategy проводили в сентябре 2020 года. Опрос, проведенный среди офисных сотрудников в США, Канаде, Мексике и Великобритании, показал, что способность поддерживать социальные контакты в коллективе снизилась в среднем на 17%. А способность креативить и проводить брейнштормы сократилась на 13-15%. Работники, которые вернулись в офис после удаленной работы на несколько дней в неделю, сообщили об улучшении настроения в среднем на 54%.

«Наши исследования перекликаются с тем, что мы слышим от наших резидентов – офис важен для общения, поддержания корпоративной культуры и влияет на продуктивность команды. Долгосрочное влияние удаленной работы может не только повлиять на продуктивность сотрудников, но и инновационность компаний. Пространства WeWork в Москве и по всему миру спроектированы так, чтобы создавать условия для общения и совместной работы коллег. Пандемия усилила потребность компаний в таких пространствах, поскольку многие из них были вынуждены адаптировать свои офисы к новой реальности», – говорит Андрей Жамкин, генеральный директор WeWork в России, Центральной и Восточной Европе.