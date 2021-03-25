Рекордные 25 млн рублей передали на благотворительность пользователи СберВместе

Рекордную сумму — 25 млн рублей за январь-февраль 2021 года — передали клиенты Сбера на благотворительность на платформе СберВместе. Средства поступили в поддержку около 30 историй, связанных с помощью детям, взрослым и бездомным животным.

Люди со всех уголков страны поддержали такие проекты, как лечение тяжелобольных детей и обеспечение их средствами реабилитации, поддержка пожилых людей в домах-интернатах, приобретение музыкальных инструментов для талантливых исполнителей, психологическая помощь для детей с ДЦП и подростков из неблагополучных семей, программа адаптации для воспитанников детских домов, приобретение дорогостоящих лекарств для людей с тяжёлой формой остеопороза, финансирование круглосуточных патронажных нянь для брошенных детей, программа адаптивной физкультуры для детей с инвалидностью, лечение и стерилизация бездомных собак и кошек.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанк:

– Наша платформа СберВместе соединяет тех, кому нужна помощь, с теми, кто хочет помочь. Её плюсы — в интерактивности и полной прозрачности. Благотворители помогают не просто отдельным фондам, а конкретным людям и проектам, которые им близки. Все фонды, которые собирают средства, проверены, чтобы исключить возможность мошенничества. А пользователи, пожертвовавшие средства, получают отчёт об их расходовании. Опыт работы онлайн-площадки показывает, что вместе нам по силам решать сложнейшие задачи: спасать жизни, давать детям и взрослым новые возможности, устранять барьеры и преграды на пути к счастью, дарить людям надежду. Я благодарна каждому, кто вносит свой вклад, потому что любая сумма, даже самая небольшая, пойдёт на доброе дело и поможет сделать мир лучше.